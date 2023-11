Le Musée des Beaux-Arts de Mons consacrera une exposition à Auguste Rodin en 2024

Le parcours présentera près de deux cents sculptures parmi les plus célèbres de l'artiste, dont certaines monumentales, ainsi que des dessins, des gravures et des peintures, provenant du musée Rodin à Paris, d'institutions internationales et de collections privées.

L'exposition dévoilera, notamment, l'intérêt du sculpteur pour des innovations artistiques de la Renaissance peu prises en compte jusqu'aujourd'hui.