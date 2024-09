Le premier album d'Oasis de nouveau en tête des charts au Royaume-Uni

Le premier album d'Oasis "Definitely Maybe", sorti il y a trente ans, s'est de nouveau propulsé en tête des ventes au Royaume-Uni, après l'annonce de la reformation du groupe emblématique de la BritPop pour une tournée l'an prochain.

L'album qui a révélé le groupe des frères Liam et Noel Gallagher s'était déjà classé numéro 1 lors de sa sortie en 1994. Selon l'organisation qui établit le classement de référence des ventes, c'est la première fois depuis 14 ans qu'Oasis se retrouve en tête des charts britanniques.

Le disque, qui contient notamment les tubes "Supersonic" et "Live Forever", a connu une hausse des ventes et des téléchargements de 408% en une semaine, a ajouté The Official Charts Company, aidé par la sortie d'une version anniversaire, incluant notamment des sessions d'enregistrement.