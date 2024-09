Le prix Rafto des droits humains à "l'artiviste" cubain emprisonné Otero Alcantara

"Comme beaucoup d'artistes avant lui, son art et son engagement civique repoussent les limites de la liberté d'expression face à la censure et à la répression", a-t-elle ajouté.

Le plasticien avait été arrêté le 11 juillet 2021 alors qu'il sortait de chez lui à La Havane pour rejoindre les manifestations antigouvernementales qui ont rassemblé des milliers de Cubains pour réclamer plus de libertés et de meilleures conditions de vie.

Pour le régime communiste, il n'est pas un artiste, mais un agent au service des États-Unis accusés d'avoir orchestré les manifestations pour déstabiliser le pays.

Créée en 1987, la Fondation Rafto et son prix doté de 20.000 dollars (18.000 euros) portent le nom de l'historien et militant des droits humains norvégien Thorolf Rafto, mort un an plus tôt.

Parmi ses anciens lauréats, quatre (Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae-Jung et Shirin Ebadi) ont ensuite remporté le prix Nobel de la paix, qui sera quant à lui annoncé le 11 octobre à Oslo.