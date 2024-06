Le rappeur américain Travis Scott arrêté à Miami pour état d'ébriété

Selon le compte-rendu de la police, Travis Scott criait sur les occupants d'un yacht dans le port de Miami Beach. Alertées, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux et lui ont demandé plusieurs fois de partir.

Après avoir quitté le port, Travis Scott est revenu cinq minutes plus tard et s'est remis à crier sur les occupants du bateau. Interpellé, le rappeur a admis qu'il avait bu de l'alcool et s'est justifié en disant "c'est Miami", selon le rapport de police.

Travis Scott s'est fait connaître avec son premier album, "Rodeo", en 2015. Depuis, le natif de Houston est devenu une figure du rap américain et a sorti quatre autres albums, dont celui à succès "Astroworld" (2018).