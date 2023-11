Le retable d'Averbode retrouve son abbaye après 150 ans d'absence

Créé au début du 16e siècle à Anvers sur commande de l'abbaye d'Averbode, le retable fut réalisé par le sculpteur et marchand Jacob van Cothem. Le Musée des Antiquités d'Anvers, l'ancêtre du MAS, l'a acheté en 1874 et il est resté à Anvers depuis lors et jusqu'à aujourd'hui.

"Le Retable faisait partie de l'exposition permanente du musée", explique Vera De Boeck, conservatrice au MAS. "À la fin de l'exposition, nous nous sommes demandé pourquoi l'œuvre n'était pas à Averbode, l'endroit auquel elle était destinée. Nous avons contacté l'abbaye et les pères ont tout de suite été enthousiastes à l'idée de la faire venir".