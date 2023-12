Les acteurs d'Hollywood ratifient l'accord mettant fin à leur grève

Il prévoit également une enveloppe de plus d'un milliard de dollars de compensations et avantages pour les comédiens.

"Il s'agit d'un accord valant un milliard de dollars qui comporte de nombreuses avancées très importantes dans des domaines tels que l'IA, les minima, l'argent du streaming", avait-il rappelé. "C'est un accord dont je suis très fier."

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente Netflix Inc., Walt Disney et d'autres studios, a salué la ratification de cette nouvelle convention collective.

"Avec ce vote, l'industrie et ses emplois vont pouvoir revenir en force", a loué l'AMPTP dans un communiqué.

- Encadrement de l'IA -

Bien que perçue comme une formalité, la ratification laissait l'industrie quelque peu nerveuse, certains termes du contrat suscitant l'opposition nette d'acteurs, notamment sur l'IA.

"Le contrat est merdique", estimait ainsi avant le vote Michael Vaccaro, qui compte parmi les dizaines d'acteurs engagés publiquement contre la ratification.

"J'ai voté contre. Et je suis tout à fait prêt à reprendre la grève. Absolument, à 100%", assurait le comédien à l'AFP. "En signant ce contrat, nous ne gagnons rien. En reprenant la grève, on peut gagner beaucoup."

L'accord entend instaurer des garde-fous contre l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), une première.

Les interprètes craignent d'être bientôt remplacés par des "acteurs" entièrement numériques, générés par l'intelligence artificielle en assemblant des parties de corps de nombreux humains différents à partir d'archives cinématographiques.

Le contrat n'empêche pas les studios d'utiliser l'IA, mais il contient une clause les obligeant à informer le syndicat chaque fois que cette technologie est utilisée.

Le SAG-AFTRA aurait alors le droit de négocier des compensations au nom des acteurs concernés, même si les critiques affirment qu'ils seraient difficiles à identifier.

Les opposants à la ratification jugeaient également que l'audience requise pour engendrer le versement d'une prime liée à la diffusion en streaming était trop élevée, ce qui ne bénéficierait qu'aux acteurs les mieux lotis.