Les choix BD de Seb: "L'or des Belges", une chasse au trésor en pleine guerre mondiale

L'or des Belges est une BD en deux parties qui emmène le lecteur dans une aventure incroyable et qui part d'une histoire vraie. Un récit plein de rebondissements dont l'enjeu est de taille : 200 tonnes de lingots d'or. Il s'agit de la réserve de la Banque Nationale de Belgique dont les Nazis veulent s'emparer. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter le magot: la France résistante, l'Angleterre sont aussi de la partie. Cette BD nous entraine à Dakar aux cotés de personnages étonnants dont un ex-officier français et un mécano alcoolique. On croise même le Roi des Belges ! De la BD d'aventure historique à la sauce Indiana Jones au graphisme spectaculaire.

Bienvenue dans ma sélection du moment pour les curieux et les fans de BD. Pour cette rentrée, nous allons parler chasse au trésor et aventure. Avec "L’Or des Belges" dont le deuxième et dernier tome vient de sortir.

Dans ce récit, plein de rebondissements où se croise ente autre un ex-officier Français, un mécano alcoolique, un indépendantiste Ivoirien et un mystérieux Belge. Tous n’ont qu’une idée : récupérer le magot. Les auteurs nous en parlent. Au cœur de cette histoire étonnante, plusieurs personnages historiques, dont le roi des Belges : Léopold III. Son attitude ambiguë pendant la guerre et son mariage a conduit à plus tard à la question royale et sa destitution. Sujet sensible évoqué par les auteurs.

Les 200 lingots d’or transportés en train puis par camions permettent de spectaculaires scènes d’action et des retournements de situation. Une BD d’aventure aux couleurs jaunies comme un bon vieux film des années 50 qui s’éloigne à la fin de la vérité historique. D’où le petit complément associé à la BD. Du plaisir garanti pour les amateurs d’histoire et de divertissement.

À bientôt d’autres découvertes BD !