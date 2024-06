Les fans de Taylor Swift font trembler la terre lors de ses concerts à Edimbourg

Deux stations de surveillance situées autour de la ville ont enregistré une activité sismique vendredi, samedi et dimanche soir, jusqu'à six kilomètres autour du stade où se produisait la star de la pop, produite par un mélange de danse au même rythme et de puissance du système son du stade.

Le British Geological Survey a même établi un schéma montrant que ce sont les chansons "Ready For It?", "Cruel Summer" et "Champagne Problems" qui ont suscité à chaque fois le plus grand enthousiasme des fans.

Ils ont, à l'apogée du concert, transmis "80 kW de puissance, soit l'équivalent d'environ 6.000 batteries de voiture", a-t-il évalué.

Ces séismes "induits", qui n'ont pas une origine naturelle, "ont été détectés par des instruments scientifiques sensibles conçus pour identifier la plus infime activité sismique (...) mais il est peu probable que les vibrations générées par le concert aient été ressenties par quelqu'un d'autre que ceux se trouvant à proximité immédiate", a toutefois souligné l'institut.