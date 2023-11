Les festivités du carnaval rhénan seront lancées à La Calamine le 4 novembre

La Communauté germanophone et différentes localités de l'Est du pays vibreront aux rythmes du carnaval dès le samedi 4 novembre.

Avec son bouffon, son trésorier et ses deux pages, ce dernier sera à la tête du carnaval de KeNeHeMo regroupant les entités de Kelmis (La Calamine), Neu-Moresnet, Hergenrath et Moresnet et en assurera l'ambiance, tout au long de la saison carnavalesque.

Le 11 novembre, jour officiel de lancement du carnaval rhénan, diverses manifestations se tiendront dans l'Est de la province de Liège. À La Calamine, cette journée sera dédiée au Küschespektakel (spectacle du cochon).

À partir du samedi 18 novembre, des soirées costumées (Kappensitzungen) seront organisées presque tous les week-ends, hormis durant les fêtes de fin d'année. Elles se tiendront jusqu'à l'aube du Rosenmontag du 12 février.