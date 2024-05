Les places pour le Théâtre de Liège donneront droit à un ticket de bus la saison prochaine

Concrètement, un code sera fourni avec la place de spectacle, permettant d'acquérir un titre de transport gratuit via l'application Tec+.

Cette initiative sera testée lors de la saison prochaine et une évaluation sera réalisée dès les premiers mois, pour vérifier l'utilité de l'offre. Le Tec examinera également si elle peut être élargie à d'autres partenaires, précise la société wallonne de transports en commun.

Cette collaboration aura pour conséquence d'avancer l'horaire des spectacles du Théâtre de Liège, à 19h00 du mardi au samedi, "pour rendre cet avantage plus accessible et pour mieux correspondre aux horaires des bus", signale le Tec.

La société de transport espère avec cette initiative "conquérir de nouveaux clients durant les heures de moindre affluence à bord des bus" tandis que le Théâtre de Liège souhaite "rendre l'accès à la culture plus responsable et faciliter l'expérience de sortie, en supprimant les soucis de stationnement et les dépenses en carburant".

Le Tec met en avant qu'un bus "émet trois à quatre fois moins d'émissions de CO2/gaz à effet de serre, par passager, qu'une voiture individuelle et permet de remplacer 30 à 40 véhicules privés".