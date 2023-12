Les tests de Mathieu: le dernier Super Mario sur Switch, un retour vers le futur réussi ?

Il y a presque 40 ans au Japon, le jeu vidéo entrait dans une nouvelle dimension avec la naissance de Super Mario Bros. Mon premier jeu vidéo, qui m'a offert des heures d'émerveillement et de frustration, mal assis à deux mètres (câble de la manette oblige) du très encombrant téléviseur cathodique de la chambre de mes parents. Emerveillement car jamais un jeu vidéo n'avait été aussi riche au niveau des graphismes et du style de jeu (une manette, deux boutons : on pouvait sauter, courir et lancer des boules de feu). Frustration car en l'absence de sauvegarde, j'en ai avalé des niveaux 1-1... La question qu'on peut se poser en 2023: une entreprise aussi puissante que Nintendo doit-elle encore proposer des versions "plateformes" en deux dimensions ? Alors qu'en 2017, sur Switch, l'excellent Mario Odyssey plongeait le célèbre plombier moustachu dans la 3D, lui donnant une dimension supplémentaire, dans tous les sens du terme, et une autre manière de jouer, aussi rafraichissante que réussie... À lire aussi Box-office: "Super Mario" dépasse le milliard de dollars de recettes dans le monde

La réponse est simple: oui. Malgré le manque d'originalité du scénario, il y a un mélange de traditions et de nouveautés qui transcende la simple nostalgie en plaisir. La simple nostalgie, c'est rejouer au premier Super Mario sur un émulateur tel que Nintendo en propose lui-même (une mini NES Classique): c'est amusant quelques minutes, mais on a vite mal aux yeux, et c'est terriblement répétitif). Le plaisir, c'est les niveaux colorés et toujours aussi magiques à parcourir, les nouveaux costumes, la nouvelle manière de parcourir les niveaux, et le multijoueur ! Voici ce que j'ai retenu de Super Mario Bros Wonder (exclusivement sur Switch, environ 59€): Dans cette aventure, Mario et ses amis aident le prince Florian du royaume des fleurs, dont le château a été volé par l'éternel méchant, Bowser (qui est "devenu" le château). Du grand classique.

Le jeu introduit des éléments comme les graines prodiges et les Fleurs Prodiges qui changent l'approche des niveaux en offrant de nouvelles perspectives. Il y a également de nouveaux costumes, dont celui de l'éléphant, de la foreuse, et des bulles, ainsi qu'un système de badges offrant des pouvoirs uniques.

Le jeu offre une expérience améliorée avec une bande-sonore de qualité et des niveaux variés (au niveau du design et de la progression), y compris des "Intermèdes" et des défis basés sur la maîtrise de badges. Chaque niveau a une difficulté évaluée par des étoiles, offrant des défis même pour les joueurs expérimentés.

En termes de gameplay, le jeu se focalise sur l'action typique des jeux de plateforme Mario, avec une forte emphase sur le multijoueur. Jusqu'à 12 joueurs peuvent se rejoindre dans le Royaume des Fleurs, bien que seulement 4 puissent participer à un niveau à la fois. Le jeu encourage la coopération et inclut des éléments de RPG léger grâce à un système de badges. Conclusions

Le scénario de "Super Mario Bros. Wonder" reste dans la tradition des jeux Mario. C'est une aventure familiale et colorée, centrée sur le sauvetage du Royaume des Fleurs. J'y ai joué avec la nostalgie en tête, mais j'ai vite été pris par le jeu. 40 ans plus tard, on a toujours autant d'affection pour ce jeu vidéo qui est l'ADN de Nintendo (il y a de la magie positive, une bienveillance constante, ça fait du bien). Et on a toujours autant de plaisir de retrouver un style 2D: il parait plus limité sur le papier mais c'est sans compter sur l'imagination inépuisable des développeurs, tant avec les niveaux (on se retrouve à jouer en arrière-plan) qu'avec les costumes de Mario (qui se transforme en éléphant pouvant emmagasiner de l'eau dans sa trompe, ou qui utilise simplement sa casquette pour planer). Bref, pour les grands comme les petits enfants, Mario reste une valeur sûre, faite d'énigmes, de réflexion et d'amusement.