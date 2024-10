L'Espagne au cœur de la 30e édition de la biennale Europalia

Le festival "Europalia Espana" proposera aux amateurs et amatrices de culture "une profonde réflexion artistique sur les défis contemporains et le rôle essentiel de l'art en temps de crise et de transformation" sur la base de trois séries de gravures de l'artiste espagnol Francisco de Goya (1746 - 1828). Les "Caprices", "Désastres" et "Disparates" constitueront en effet le fil rouge de la direction artistique de la biennale.

Ces œuvres "résument non seulement l'esprit critique et visionnaire de Goya, mais permettent d'articuler un discours qui relie le passé au présent, le local au mondial et l'identité à l'international", ont expliqué les organisateurs. "Et c'est précisément ce passage de témoin que nous souhaitons mettre en lumière", a par ailleurs souligné la direction artistique.