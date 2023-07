L'industrie belge du divertissement en croissance, dopée par la musique live et les jeux

L'industrie du divertissement et des médias en Belgique a connu une croissance de 5% en 2022, dopée par le marché de l'accès à Internet, de la publicité, mais aussi des jeux vidéos et de la musique live, selon l'étude Global Entertainment & Media Outlook 2023 de PwC publiée lundi. Le secteur devrait atteindre des recettes de 16,06 milliards d'euros en 2027.

"En Belgique, les recettes de la musique en direct continueront à augmenter, passant de 250 millions d'euros en 2022 à 292 millions d'euros d'ici 2027, en raison de la saison des festivals de musique qui bat son plein en été", selon le rapport. Avec ses nombreux festivals tels que Tomorrowland, Rock Werchter et Graspop, la Belgique bénéficie d'une scène festivalière attirant un public international.

Les secteurs des jeux vidéos et de la musique live devraient connaître la plus forte progression d'ici 2027, souligne l'étude.

Les jeux vidéo en Belgique ont quant à eux rapporté 833 millions d'euros en 2022 et les recettes frôleront les 938 millions d'euros en 2027, selon l'étude. Avec une légère croissance de 0,2 % en 2023, la croissance devrait augmenter de 3,9 % à 2,5 % au cours des années suivantes de la période de prévision.

"Le nombre de studios de développement en Belgique a considérablement augmenté au cours de ces dernières années, passant de 65 à 84. Les gouvernements collaborent pour renforcer la présence de l'industrie des jeux vidéo et pour créer un environnement favorable à sa croissance et à son développement", précise encore le rapport, qui cite en exemple le système de Tax Shelter au niveau fédéral et le Flanders Game Hub initié par le gouvernement flamand.