MC Solaar, retour plein phare

"On dirait bien que c'est la première fois que j'aime bien aller en studio", sourit le quinquagénaire, rencontré par l'AFP à Paris. Le rappeur, qui n'avait plus sorti d'album depuis "Géopoétique" en 2017, publie vendredi "Lueurs célestes", premier volet d'un triptyque.

L'artiste a cassé sa routine avec des allers-retours entre concerts et passages derrière les consoles de mixage. Résultat, une "assurance incroyable", selon ses dires.

"Je ne me vois plus comme je me voyais avant, le +rappeur qui balance du flow+, j'accorde de l'importance à la musique. Je laisse ma voix faire des envolées. Je peux me relâcher, chantonner si c'est utile. Que demande Claude ?", lâche-t-il, parlant de lui à la troisième personne, glissant son vrai prénom.