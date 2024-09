Mostra de Venise: Nicole Kidman meilleure actrice pour son rôle sulfureux dans "Babygirl"

En son absence, un message de l'actrice de 57 ans a été lu sur scène : "J'ai appris peu après mon arrivée à Venise la mort de ma mère Janelle Kidman. Je suis sous le choc et je dois être avec ma famille. Ce prix est pour elle".

"Elle m'a formée, elle m'a guidée et elle m'a faite. Je suis plus que reconnaissante d'avoir l'occasion de prononcer son nom devant vous tous à travers Halina", a-t-elle poursuivi. "La collision entre la vie et l'art est bouleversante, mon coeur est brisé".