"Napoléon" au cinéma: l'empereur et ses peines de coeur

En 2H39, ce film à grand spectacle retrace le destin de cette figure de l'histoire française et européenne, depuis la Révolution française jusqu'à son exil à Saint-Hélène. Et insiste sur l'amour éperdu du Corse pour Joséphine, sa première épouse, incarnée par Vanessa Kirby.

Joaquin Phoenix arbore le bicorne de l'empereur pour le très ambitieux "Napoléon" de Ridley Scott, un pari à près de 200 millions de dollars qui tente de mêler batailles homériques et vie sentimentale de Bonaparte et a droit à une sortie mondiale mercredi.

Production anglo-saxonne oblige, c'est dans la langue de la "perfide Albion" que sont tournées les pages de l'histoire de France. Y compris lorsque Tahar Rahim interprète un personnage clé de la Révolution, puis du Directoire, Paul Barras.

Cinéaste de la démesure, féru d'histoire, le réalisateur de "Gladiator", "Blade Runner", "Thelma et Louise", et créateur d'"Alien", avoue être captivé par le destin d'un dirigeant ivre de conquêtes, qui a mis l'Europe à feu et à sang.

- "Sang versé" -