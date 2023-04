Olivia Gay, violoncelliste écolo qui fait le tour de France des forêts

A partir du 6 mai, elle se produira dans un parc dans l'Oise, dans les forêts de Saint-Apolline (Yvelines), d'Aigoual (Gard), et surtout dans la forêt de la Teste-de-Buch en Gironde, ravagée par les feux l'été dernier.

Devenue ambassadrice d'"Agir pour la forêt", le fonds de dotation de l'Office national des forêts (ONF), elle avait signé en 2022 un partenariat en vertu duquel une partie des bénéfices de ses concerts et de la vente de ses disques est reversée pour entretenir des forêts touchées.

"Le 12 juillet, je jouerai dans cette forêt, un an jour pour jour après l'incendie, pour ramener les gens sur les lieux", affirme la musicienne formée au Conservatoire de Paris et en Allemagne.

Un premier cycle lancé l'année dernière avait contribué au financement du reboisement de la forêt d'Echarcon (Essonne), décimée à plus de 50% par la maladie de l'encre du châtaignier.

"J'ai grandi avec la nature, je suis née près des Vosges et ce qui m'a vraiment motivée à m'engager pour la forêt, ce sont la sécheresse et ces méga feux, une conséquence spectaculaire et du réchauffement climatique", dit Olivia Gay à l'AFP.

- "Mort silencieuse" -