Rire avec le handicap: une comédie signée Artus cartonne au cinéma

Figure populaire de l'humour et de la télé, Artus a fait une entrée fracassante au box-office avec "Un p'tit truc en plus": 929.814 spectateurs avaient déjà vu le film dimanche soir, selon des chiffres collectés par CBO Box-Office.

Une comédie avec "un p'tit truc en plus" devient l'un des succès de l'année: le premier film de réalisateur d'Artus, tourné avec une dizaine d'acteurs porteurs de handicap mental, frôle déjà le million d'entrées et va voir sa diffusion élargie mercredi dans les cinémas.

La journée de sa sortie, le 1er mai, le film avait même signé le meilleur démarrage de l'année, battant des blockbusters comme "Dune, deuxième partie", sorti en février dans deux fois plus de salles, ou "Kung Fu Panda 4".

Diffusé dans 455 cinémas, avec de nombreuses salles pleines en province, "sa sortie sera élargie en deuxième semaine pour répondre à l'engouement", a indiqué le distributeur à l'AFP, qui table sur un dépassement du million d'entrées mardi.

La recette de ce carton ? Une comédie très accessible et tendre, qui prend le parti de rire "avec" les personnes handicapées, et non à leurs dépens. Car ici, les deux "valides", joués par Clovis Cornillac et Artus, en sont pour leurs frais.