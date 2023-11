Ronisia, l'éternelle insatisfaction d'une chanteuse au succès fulgurant

Un début de carrière à toute vitesse pour Ronisia: après un premier album certifié disque d'or et une tournée, la chanteuse s'apprête à sortir un second opus où cette éternelle insatisfaite s'affirme davantage, notamment à travers un morceau intégralement en créole.

Dans ses 18 nouveaux titres, dont le single "Joli cœur" sorti en octobre, elle navigue toujours entre R'n'B et sonorités afro, et convoque d'autres univers musicaux grâce à des duos avec le rappeur Niska, le chanteur d'origine cap-capverdienne Lisandro Cuxi et la chanteuse de R'n'B Amaria BB.

Si elle s'avoue "tout le temps stressée", cet album se veut aussi celui de la "maturité", explique-t-elle, avant de revendiquer une recherche musicale "beaucoup plus assumée".

Quand son premier album ne comptait que quelques refrains en créole cap-verdien, "Sembo" est cette fois un morceau entièrement enregistré dans la langue de ses parents, fruit d'un voyage au Portugal où la chanteuse est partie s'entourer d'artistes qui l'ont accompagnée dans l'écriture.