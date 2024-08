Sécurité renforcée pour Coldplay à Vienne après l'annulation des concerts de Taylor Swift

"Plusieurs centaines de policiers, en civil et en uniforme, seront mobilisés pour ces événements", a précisé la police dans un communiqué, annonçant aussi des barrages routiers et des parkings réservés aux seules personnes autorisées.

"Des mesures de sécurité renforcées sont ordonnées et mises en place", a déclaré à l'AFP Philipp Hasslinger, le porte-parole de la police de Vienne, à l'occasion des quatre concerts qui auront lieu au stade Ernst-Happel mercredi, jeudi, samedi et dimanche.

Il s'agit des premiers gros concerts organisés au stade de Vienne depuis l'annulation de ceux de Taylor Swift.

Dans la nuit de lundi à mardi, le leader de Coldplay, Chris Martin, a posté un message sur X: "So happy to be in Vienna", a-t-il écrit en légende d'une photo apparemment prise dans la capitale autrichienne.