Shoah: les archives de Pie XII, du pape "silencieux" à la rédemption de l'Eglise

Les choses ne sont "ni blanches ni noires", résume Mgr Etienne Vetö, évêque auxiliaire de Reims et ancien directeur du Centre Cardinal Bea, un institut de recherche romain sur les relations entre juifs et chrétiens.

Pas de révélations fracassantes à attendre de ces vieux papiers, donc, sur le rôle de Pie XII dans la guerre et l'extermination des juifs par les nazis.

Ce sont 16 millions de documents inédits qui sont versés au fond déjà immense mis à la disposition des historiens et des théologiens, mais sur la période de ce pontificat couvrant la guerre, le Vatican avait déjà publié l'essentiel en 1981.

A sujet de ce pape né au 19ème siècle, "ambassadeur" du Saint-Siège en Prusse puis en Allemagne, depuis des décennies s'opposent deux récits radicalement opposées que les chercheurs s'emploient à réconcilier.

Celle d'un pontife reclus dans son palais qui n'a jamais dénoncé publiquement la persécution, la déportation et l'extermination des juifs. Et celle d'un pape discret dont l'armée nue de prêtres et de nonnes a caché au moins 4.000 juifs romains tout en protégeant de représailles les catholiques européens.

Les archives ouvertes en 2020 "ne changent pas la grande ligne de l'historiographie, qui est celle du silence public. Ce qu'on voit davantage, c'est le raisonnement derrière", analyse Nina Valbousquet, historienne à l'Ecole française de Rome.