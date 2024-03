Sous le lierre, le "cimetière des fous" de Prague cache des légendes

C'est l'un des décors d'"Amadeus", le chef d’œuvre de Milos Forman, il a été visité par Margaret Thatcher, et pourtant l'immense "cimetière des fous", comme on le surnomme à Prague, reste un endroit oublié, à l'écart des circuits touristiques.

Fondé il y a plus d'un siècle à la périphérie de la ville pour accueillir des patients décédés de l'hôpital psychiatrique de Bohnice, l'endroit attire parfois les chasseurs de fantômes, amateurs de scandales et ou de rites satanistes attirés par son énergie magique et les légendes et mystères qui l'entourent.

"C'est un cimetière différent" des autres, explique Jiri Vitek, gardien bénévole de l'endroit, ancien pompier et aujourd'hui maire-adjoint d'un quartier de Prague.

"Il était destiné à des patients psychiatriques classiques (schizophrènes, alcooliques), mais aussi des personnes que l'on ne souhaite pas rencontrer (pyromanes, pédophiles, meurtriers)", explique-t-il à l'AFP.