"Star Wars Outlaws" met des étoiles plein les jeux

Duels aux pistolasers et virées intergalactiques: avec la sortie de "Star Wars " vendredi, Ubisoft retranscrit avec brio l'univers foisonnant de George Lucas dans un jeu vidéo, un tour de force pour cette saga aux très nombreuses adaptations vidéoludiques.

Disponible sur PC, PS5 et Xbox X/S, cette aventure suit les péripéties d'une contrebandière et permet au joueur de parcourir plusieurs planètes aux commandes de véhicules et de vaisseaux spatiaux.