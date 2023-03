Un an après, la fameuse claque résonne encore sur scène aux Oscars

Le pouvoir de la gifle survit: un an après la montée sur scène de Will Smith pour asséner un coup à l'humoriste Chris Rock, l'événement a été au centre de nombre de blagues dimanche pour l'édition 2023 des Oscars.

La claque avait fait le tour du gotha hollywoodien puis très rapidement du monde entier.

Forcément, le maître de cérémonie dimanche, Jimmy Kimmel, n'a pas manqué de revenir dessus.

"Si l'un d'entre vous n'est pas content d'une blague et décide d'en venir aux mains, ça ne va pas être simple", a promis l'animateur en faisant une référence, en V.O., à un tube de Will Smith, "Gettin' Jiggy With It".