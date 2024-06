Un été à l'ambiance italienne à Autoworld

Autoworld va baigner dans une ambiance italienne cet été en célébrant les 125 ans de Fiat et les 75 ans d'Abarth. L'anniversaire du constructeur automobile turinois sera l'occasion de présenter une trentaine de voitures au travers de l'exposition "La Dolce Vita", a fait savoir vendredi le musée bruxellois.

Les véhicules exposés comprendront des modèles d'avant-guerre et des plus récents comme la Panda. Mais les emblématiques Topolino, Cinquecento, Otto Vu et 2300 S ne seront pas oubliés.

Relancée par Fiat en 2007, la marque Abarth, connue pour ses modèles sportifs, sera aussi mise à l'honneur. Elle a été fondée en 1949 par l'Italo-Autrichien Karl Abarth qui travaillera rapidement avec la Fabrique italienne d'automobiles de Turin (Fiat). Quinze modèles de la marque au scorpion, signe astrologique du fondateur, seront exposés, en partenariat avec l'Abarth Works Museum à Lierre.