Un syndicat de la CGT Spectacle dépose un préavis de grève pour la cérémonie d'ouverture

Le syndicat dit avoir "alerté", à plusieurs reprises, "Paname24, le producteur exécutif des cérémonies, de pratiques contractuelles non conformes à la convention collective" (des entreprises artistiques et culturelles, ndlr).

Interrogé par l'AFP, un membre du SFA a indiqué estimer qu'environ "250 à 300 danseurs intermittents du spectacle", sur les quelque 3.000 recrues des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), "ont été recrutés à des conditions "honteuses, sans défraiement, ou sans connaître le montant de la cession des droits voisins".

Le syndicat s'interroge sur des écarts de rémunération de ces rémunérations de "60 EUR pour les intermittents du spectacle - exclus jusqu'alors des négociations collectives- à 1.610 EUR pour les salariés ayant pu bénéficier d'une négociation collective fructueuse".

"Pourquoi certains artistes non parisiens sont et seront défrayés et logés, quand la majorité d'entre eux - les plus précaires - ne le sera pas, quand bien même ils et elles auraient les mêmes contrats de travail ?", poursuit-il.