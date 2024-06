Une nature morte méconnue d'Ensor adjugée à 33.000 euros

La peinture représente des fleurs roses et blanches dans un vase. Elle faisait partie d'un carnet de l'artiste qui dormait dans une collection privée. L'œuvre avait été estimée à 10.000 euros mais s'est finalement envolée à 33.000 euros.

Un succès qui ne surprend pas la maison de vente. Le peintre ostendais est peu associé aux natures mortes, lui qui est surtout connu pour ses tableaux où valsent les masques et les squelettes. La dédicace de la main d'Ensor en haut de la toile constitue une autre singularité, puisque l'artiste la dédie à ses amis et collectionneurs de son œuvre, le couple Demoulière, note Arenberg Auctions. De plus, le tableau apparaissait uniquement sous forme d'un croquis annoté dans son carnet Liber Veritatis, qu'il a tenu de 1929 à 1941 et qui est conservé aujourd'hui à l'Art Institute de Chicago. La peinture a pu être datée aux alentours du 18 avril 1940 grâce à une inscription supplémentaire contenue dans ce carnet. James Ensor a donc réalisé cette toile à l'âge de 80 ans.