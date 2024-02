Victoires de la musique classique: Lauranne Oliva, le chant, "tout en vibrations"

Partager:

"Quand on trouve sa voix, on se dit que c'est incroyable d'avoir ça en soi": à 23 ans, la prometteuse soprano Lauranne Oliva marie "travail d'horlogerie" et corps "en vibrations" pour vivre son art, qu'elle aime aussi faire découvrir au jeune public. La jeune chanteuse est l'une des trois artistes "révélations lyriques" des 31èmes Victoires de la musique classique qui ont lieu jeudi à Montpellier.

Et a déjà raflé beaucoup de récompenses en peu de temps: Premier prix du Concours Voix nouvelles et Premier prix de Paris Opéra compétition en 2023, Bourse internationale Richard Wagner en 2021, ou encore premier prix femmes, premier prix du meilleur espoir, deuxième prix en mélodie française au Concours des nuits lyriques de Marmande en 2020. Entrée à l'Opéra national du Rhin en 2021, on a pu l'entendre depuis au Victoria Hall de Genève, au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, ou encore à l'Opéra de Nice. Elle interprète des rôles comme Susanna ("Les Noces de Figaro" de Mozart), Ellen ("Lakmé" de Léo Delibes), Eurydice ("Orfeo" de Monteverdi) ou s'est produite dans le "Stabat Mater" (Schubert).

"On a tous une voix +opératique+, on a tous cette voix de tête qu'on peut développer", confie à l'AFP la jeune femme. "Mais ce qui est le plus bouleversant, quand on commence l'opéra, c'est de la découvrir ! C'est faire travailler les résonateurs, ouvrir les pompes d'air naturelles du corps. Tout est en vibrations. C'est remplir une salle sans micro. Fantastique !" Pour cette jeune femme aux cheveux châtain-blond, yeux noirs et à la présence solaire sur scène, chanter s'apparente aussi à "de l'horlogerie": "un petit travail de finition, de précision avec plein de petits mécanismes (à enclencher, ndlr) autour du nez, au niveau de la bouche, de la mâchoire, du ventre, de la cage thoracique, du bas du dos". - "Choc musical" -