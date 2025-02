Voici 5 raisons de lire "Mon tour de manège" de Gilles Legardinier: "Une boîte de raviolis peut amener une très belle rencontre"

"Mon tour de manège" : "une pépite" à découvrir absolument ! Entre rires, rencontres improbables et mystères inattendus, Gilles Legardinier nous embarque dans une histoire aussi drôle qu’attachante. Voici le "Conseil Lecture" de François Coune, influenceur littéraire.

Parce qu'une fois le premier chapitre terminé, vous n'aurez envie que d'une seule chose, c'est de tout lire et de connaître l'histoire d'Amandine et des personnages qui l'entourent aussi attachants qu'extraordinaires.

Parce qu'il est tellement drôle, vous allez rire, rire et rire encore.

Parce que lors de la lecture, on se pose souvent la question du point de départ : que ferions-nous si nous étions sur le testament d'une personne décédée qu'a priori on ne connaît pas.

Et parce qu'on a tous eu un ex, une ex complètement relou qui est revenue plusieurs fois à la charge.

Vous allez voir, ce roman est une pépite.