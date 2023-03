Warhaus, Bazart et Merol ouvrent l'affiche du festival Dranouter

Warhaus, Bazart, Jonathan Jeremiah ou encore Merol... Le festival Dranouter a annoncé mercredi les sept premiers noms de sa 49e édition, qui se tiendra les 4, 5 et 6 août à Dranouter, près de Ypres, en Flandre occidentale.

Vendredi 4 août, le groupe suédois Hoven Droven ouvrira les festivités avec ses chansons traditionnelles de folk suédoise à la sauce rock. Samedi 5 août, outre les Belges de Bazart, la soul vintage du musicien britannique Jonathan Jeremiah et le jazz dansant du collectif hollandais Jungle by Night seront au programme. Les Italiens de Mascarimiri, la Néerlandaise Merol et le Belge Warhaus seront à l'affiche du dimanche 6 août.

L'édition précédente avait attiré 51.000 festivaliers. L'organisation espère faire aussi bien cette année avec une affiche mêlant des groupes belges, internationaux et des talents prometteurs de la scène folk.

De nouveaux noms seront annoncés prochainement.