Des inondations dans une zone habituellement aride font six morts en Iran

Au moins six personnes ont été tuées et huit autres sont portées disparues après des inondations soudaines qui ont frappé le sud de l'Iran, une région habituellement aride, a rapporté lundi un média d'Etat.

"Cinq étrangers et un Iranien sont morts à cause de la crue de la rivière Halil à Jiroft, et huit personnes sont portées disparues", a indiqué l'agence de presse officielle Irna, sans préciser la nationalité des victimes.

La ville de Jiroft est située dans la province méridionale de Kerman, généralement sèche.

Les scientifiques affirment que le changement climatique amplifie les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que la sécheresse et l'intensification des pluies torrentielles.