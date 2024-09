Equateur: situation "critique" à Quito sous les fumées de cinq incendies simultanés

Quito, enveloppée mardi soir par des nuages de cendres et de fumées provenant de cinq incendies simultanés, fait face à une situation "critique", selon le maire de la capitale équatorienne.

Dans le quartier résidentiel de Bellavista, au nord-est de Quito, les habitants ont formé des chaînes humaines pour, ont-ils expliqué, "mouiller la chaussée pour que le feu ne prenne pas". Des personnes âgées quittaient leur domicile avec l'aide de policiers et de soldats, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

De gros nuages de fumée s'échappaient de la périphérie est de la capitale, où se concentraient deux des foyers d'incendie et de nombreuses routes sont coupées, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des chutes de cendres ont été signalées au nord de la ville et dans le centre historique, patrimoine mondial de l'Unesco.

Il y a trois semaines, quatre incendies de forêt avaient déjà recouvert de fumée et de cendres plusieurs secteurs de la capitale et de ses environs, sans toutefois affecter les opérations aéroportuaires.

L'Équateur est confronté à sa pire sécheresse en six décennies, ce qui favorise les départs de feux, et entraîne des rationnements en eau et en électricité essentiellement hydroélectrique.