En Bourse, le Taïwanais TSMC, autre gagnant de la révolution de l'IA

L'apparition du fabricant de microprocesseurs Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) au sein du club très restreint des méga-capitalisations boursières est une preuve de plus de la domination du secteur des semi-conducteurs, qui sont au coeur de la révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative.

TSMC, coté à la fois à Taiwan et à New York, a franchi brièvement lundi la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation, ce qui le place devant Tesla, au septième rang des géants technologiques les plus valorisés en Bourse.