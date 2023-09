"Femme au volant" et victime de harcèlement, la Youtubeuse Manon Lanza veut faire taire les clichés

"J'ai eu l'impression qu'à travers moi on insultait toute la gent féminine": après son accident lors d'une course automobile entre stars d'internet, la surfeuse et Youtubeuse Manon Lanza a été victime d'une déferlante de haine et de sexisme sur les réseaux sociaux.

La créatrice de la chaîne "Allons rider" pilotait samedi une Formule 4 pour la deuxième édition du GP Explorer, qui réunissait sur le circuit du Mans 24 participants, dont 6 femmes, tous amateurs.