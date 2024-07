La procédure de demande d'asile expliquée sur un nouveau site internet

L'Office des étrangers a développé un site internet qui informera les demandeurs d'asile sur l'enregistrement de leur demande, annonce-t-il jeudi dans un communiqué. "À travers des textes, des audios et des vidéos, les étapes telles que le contrôle de sécurité et la prise d'empreintes digitales sont expliquées de manière claire."

"En informant bien les demandeurs sur l'objectif et le déroulement du processus d'enregistrement et sur ce qui est attendu d'eux, l'enregistrement peut se dérouler de manière plus fluide, plus efficace et est de meilleure qualité", soutient l'Office des étrangers.

Le site est accessible en 16 langues.

Outre ce portail, une farde de documents, des bornes d'information et des brochures sont disponibles pour les demandeurs.