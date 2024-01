L'armée va renforcer ses capacités de lutte contre les drones

L'armée belge va progressivement renforcer ses capacités - pour l'instant très embryonnaires - de lutte contre les drones (LAD), en achetant, par phases, quatre systèmes comprenant à la fois des capteurs, pour la détection, et des "effecteurs" d'interception de ces engins de plus en plus utilisés, afin de créer un "bouclier" défensif, a-t-on appris mercredi de sources militaires.

La Défense prévoit ainsi l'acquisition, comme indiqué dans le plan STAR (pour Sécurité&Service, Technologie, Ambition, Résilience), approuvé par le gouvernement et la Chambre en 2022, de quatre dispositifs dit C-UAS (pour "Counter Unmanned Aircraft Systems") qui seront des "systèmes de systèmes". Chaque dispositif sera donc composé de capteurs (actifs - comme des radars - et/ou passifs), des effecteurs et des modules de commandement et de contrôle (C2). a indiqué le service de presse de la Défense à l'agence Belga.

Ces dispositifs seront déployés en plusieurs phases, la première visant à doter les bases aériennes de Florennes et de Beauvechain de tels systèmes et à compléter les moyens mobiles en service à Kleine-Brogel (Limbourg). Cette base dispose depuis quelques mois de fusils semi-automatiques Benelli M4 en calibre 12 qui équipent son équipe de "force protection" et sont qualifiés de "très efficaces".