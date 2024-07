Les tests de Mathieu : ce petit boîtier à brancher sur votre voiture vous permet de la "réparer" ou d'éviter les arnaques

Les boîtiers OBD, comme Carly (120€ par an pour avoir toutes les options), permettent de diagnostiquer et dans certains cas, de personnaliser les réglages électroniques de votre voiture, via une application. Il est même possible de résoudre certains problèmes électroniques mineurs, plutôt des configurations. Mais surtout, vous éviterez les arnaques, ce qui peut s'avérer très utile si vous n'avez pas confiance dans votre garagiste.

Depuis plusieurs années, on trouve sur le marché des boîtiers OBD (On-Board Diagnostic) sans fil, principalement en ligne. Le principe est simple : on le connecte à la prise femelle généralement située sous le volant. Ensuite, via une application sur smartphone ou ordinateur, on peut lire les informations transmises par l’unité électronique de la voiture (la norme OBD2 est obligatoire sur toutes les voitures depuis environ 2001). La plupart de ces boîtiers à destination du grand public servent à lire les informations, notamment les codes d’erreur, et éventuellement à les annuler (pour éteindre un voyant orange du tableau de bord, par exemple). D'autres options plus chères sont destinées aux "vrais" mécaniciens, typiquement des garagistes "toutes marques". Mais le boîtier de Carly est différent, car il permet de résoudre certains dysfonctionnements électroniques, voire de modifier la configuration de la voiture. Je l’ai essayé sur un break Mercedes de 2014 : à quoi sert-il exactement ?

Le plus surprenant : le "codage" ou la personnalisation de l’électronique et de l’ordinateur de bord

Carly est une entreprise allemande basée à Munich, près du siège de BMW, depuis une dizaine d’années. Pendant ce temps, elle a développé son savoir-faire logiciel, accumulé des données de diagnostic, et bidouillé des modifications plus étonnantes. L'installation est assez simple: on trouve la fiche femelle OBD de la voiture, on insère le petit boitier, on allume le moteur (c'est hélas obligatoire) et on lance l'application Carly. Celle-ci va chercher et trouver le boitier, et commencer à intéragir: