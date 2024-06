Les tests de Mathieu: dernier smartphone dopé à l'IA, l'Oppo Reno 12 Pro tient-il ses promesses ?

Depuis les prouesses de ChatGPT en 2022, l'IA est sur toutes les lèvres et tous les projets. Oppo n'échappe pas à la règle avec son Reno 12 Pro. Mais ce nouveau "AI phone" est-il vraiment à la hauteur de ses ambitions? Nous avons testé ce milieu de gamme à 599€ pendant une semaine. Voici notre verdict sur ses innovations pratiques et ses prétendues fonctionnalités d'IA révolutionnaires.

Avant de parler logiciel, parlons matériel. La série Reno représente une grande partie des ventes d'Oppo à travers le monde. J'ai d'excellents souvenir du Reno 4 (fin, élégant et avec un dos texturé) et du Reno 8 (couleur et design audacieux). Le look du Reno 12 Pro ne me fait cependant pas rêver, je le trouve assez quelconque avec son îlot de capteurs rectangulaire à deux étages, les optiques ressortant légèrement. Particularité de ma version de test 'Nebula Black': le dos est en "polycarbonate" (plastique) mat sur le dessus, brillant sur le dessous. Une petite audace esthétique plutôt réussie, bien qu'assez discrète.

Le châssis est également en plastique, ce qui peut conférer un effet très milieu de gamme. C'est à l'intérieur qu'Oppo se montre généreux, surtout avec la version Pro disponible en Belgique: 12 GB de RAM et 512 GB de stockage interne, ce qui est rare pour du milieu de gamme (l'iPhone 15 débute à 128 GB et il faut ajouter 400€ pour en obtenir 512 !). Le reste de la fiche technique est plus logique, avec des concessions sur la charge (pas de sans fil, pas de chargeur inclus malgré le support du 80W maison SuperVOOC), sur l'étanchéité limitée à IP65 (déjà pas mal) et bien sûr, au niveau de la puce (une MediaTek Dimensity customisée, baptisée 7300-Energy et gravée en 4 nm): ce n'est pas la plus rapide de l'année, mais elle offre pratiquement 2 jours d'autonomie. Côté photo, c'est pas mal pour le prix: même si on est un cran en dessous des ténors, on a du 50MP stabilisé à l'arrière, et un autre 50MP pour du zoom (2X en optique, 20x en numérique). Seule l'optique d'ultra grand-angle en 8MP est un peu décevante.

IA, où es-tu ?

Oppo promet "une suite de fonctionnalités d'IA génératives révolutionnaires" dans la série Reno 12, et certaines d'entre elles sont liées à un partenariat avec Gemini, l'IA générative de Google. Difficile par ailleurs de connaître la nature du deal entre Google et Oppo, car le premier fournit des solutions IA transparentes et intégrables, mais le deuxième, potentiellement, fournit de précieuses données de textes et d'images pour l'entraînement du modèle d'IA.

Les fonctionnalités d'IA les plus spectaculaires sont liées à la retouche photo, comme c'est souvent le cas. Cependant, le Chinois est loin d'être le premier avec son Effaceur IA (qu'il a développé lui-même): Google propose sa gomme magique dans son application Photos depuis 2021, celle-ci permet de supprimer des éléments ou des personnes présentes sur un cliché. La version d'Oppo permet de supprimer immédiatement toutes les personnes "indésirables" d'une photo et de les remplacer par des images générées sur base du décor présent, avec un succès relatif (la génération peut être surprenante et pas assez naturelle):