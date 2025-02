Les tests de Mathieu: cette montre de Huawei est équipée d'un "airbag" pour prendre votre tension

Huawei innove avec la Watch D2, une smartwatch santé capable de mesurer la pression artérielle grâce à un bracelet gonflable intégré. Malgré un design encombrant et des limites logicielles en Europe, elle séduit par sa précision, son autonomie de 6 jours et son écosystème santé avancé.

Malgré les rumeurs régulières d'un retour aux affaires de Huawei au niveau des smartphones, les consommateurs européens doivent toujours, début 2025, se concentrer sur les smartwatchs, bracelets et autres écouteurs sans fil s'ils veulent acheter des produits du géant chinois historique des télécoms. Même si les choses bougent, avec la possibilité de télécharger les applications Google via un store alternatif réputé fiable (Aurora Store, je vais vous en reparler), les Occidentaux ne voient pas l'intérêt de s'encombrer de cette contrainte, trouvant leur bonheur parmi la concurrence (on les comprend). Heureusement, Huawei se montre plutôt innovant et dynamique sur le terrain de jeu en forte croissance que représentent les montres dites "santé", donc celles qui poussent les mesures beaucoup plus loin que le nombre de pas quotidiens. La Huawei Watch D2 (la Watch D n'a pas été commercialisée en Belgique), 399€, vient ajouter une capacité étonnante: la mesure de la pression artérielle. Vous avez bien lu: une montre peut désormais prendre votre tension, plus besoin d'aller chez le médecin ou de sortir votre tensiomètre avant de le glisser sur le haut de votre bras.

© RTL info

Un dispositif plus médical que "design"

La Watch D2 ne gagnera pas de concours de beauté. Si je trouve que les écrans rectangulaires sont plus pratiques que les ronds, ça ne fait pas pour autant de la dernière montre de Huawei un maître de l'élégance. Le boîtier est assez encombrant (48 x 38 x 13,3 mm), tandis que le bracelet (26,5 mm), qui contient un ingénieux dispositif de gonflage nécessaire pour la mesure de la tension artérielle, est de facto plus volumineux, même au repos. Cependant, comme toujours avec Huawei, la finition est excellente, y compris celle du bracelet, dont le réglage minutieux, forcément nécessaire, s'avère très pratique. De plus, la charge sans fil est de la partie, via un petit socle aimanté fourni.