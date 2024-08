Les tests de Mathieu: le retour du smartphone métallique est-il aussi celui du 'flagship killer'?

En grandes pompes lors d'un événement à Milan, OnePlus a dévoilé ses nouveautés de l'été: smartphone, tablette avec accessoires, écouteurs, montre et chargeur... c'est de plus en plus complet du côté de la marque chinoise, désormais expérimentée. Premier arrêt: un téléphone milieu de gamme (499€): le OnePlus Nord 4. A-t-il les moyens de ses ambitions, à savoir être un "flagship killer" comme ses illustres aînés ?

Concessions logiques pour 499€: pas d'étanchéité certifiée ni de charge sans fil. Concession plus agaçante, et c'est nouveau chez OnePlus (à ma connaissance): il y a de nombreuses applications préinstallées , comme chez Oppo. Autrefois chevalier blanc de l'ergonomie et centré sur les envies de l'utilisateur, OnePlus va grapiller quelques euros en mettant sur l'écran d'accueil Netflix, TikTok, LinkedIn, Amazon, Booking, AliExpress et trois jeux inconnus. Il y a aussi un navigateur maison, mais pas encore de boutique d'applications alternative, heureusement. On peut bien entendu désinstaller tout cela (sauf le navigateur).

Smartphone de milieu de gamme, le Nord 4 de beaux arguments à faire valoir. Le premier d'entre eux étant la composition du téléphone même. Avec le Nord 4, vous avez en main le seul téléphone 5G uniquement en métal du marché. Cette particularité est en réalité une petite exclusivité de la marque chinoise, car le métal est délaissé par les constructeurs. En effet, ce matériau interfère trop avec les antennes nécessaires pour la 5G, contrairement au plastique et au verre, utilisés depuis plusieurs années. Mais grâce à une nouvelle stratégie d'antennes en forme de U, occupant 50% d'espace en moins, OnePlus remet au goût du jour cette matière au look & feel résolument premium. Le téléphone n'en est que plus solide, même s'il reste sensible aux griffes. Avec son boîtier en métal 'unibody' (ce ne sont pas deux faces fixées par un châssis, mais un châssis qui incopore l'écran sur l'avant) et son épaisseur de 7,99mm, le OnePlus Nord 4 est, de plus, agréable à tenir en main.

Le petit coup de moins bien : l'appareil photo

Si sur l'ensemble des paramètres que nous venons d'aborder, le OnePlus Nord 4 n'a pas à rougir par rapport aux smartphones haut de gamme, il doit s'avouer vaincu, et c'est normal, au moment de prendre des photos. Loin d'être affreuse, rassurez-vous, la qualité laisse un peu à désirer si on la compare à d'autres modèles plus huppés, mais elle tient la route pour la gamme dans laquelle évolue le téléphone. De jour, malgré une tendance à saturer les couleurs pour les rendre plus vives et plus spectaculaires, les photos sont pleines de détails, ce qui est logique pour capteur Sony LYT-600 de 50 MP. Il se débrouille pas mal en zoom numérique 2X, et son petit frère, le capteur ultra grand-angle de 8 MP, délivre lui aussi des photos honorables. Retenez ceci: le Nord 4 fait un peu moins bien que la référence milieu de gamme (le Pixel 8A), mais vous ne serez pratiquement jamais déçu, même dans des conditions lumineuses moins optimales.

De Milan à... Bruxelles (©RTL info)

Conclusions

Si vous aimez le métal - c'est une petite exclu OnePlus, pour le coup - et si vous aimez la performance à prix modéré, le Nord 4 est votre star de l'été. Est-il toujours un tueur de smartphone haut de gamme ? Oui, on peut le dire, car peu de choses importantes le séparent des appareils à 1.000€. Mais depuis quelques années, il a beaucoup de concurrence, du côté de Xiaomi, Oppo, Nothing et même Samsung. Toutes les marques jouent sur les configurations et les composants pour proposer des appareils valables dès 250€. De plus, OnePlus fusionnent toujours plus avec Oppo, et a perdu son exclusivité logicielle, celle-là même qui lui démarquait, en plus du prix.

Vous pourrez acquérir le OnePlus Nord 4 à partir dès ce 8 août en Belgique dans ces deux versions : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage (499€) et 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage (549€). Trois coloris sont proposés : Obsidian Midnight, Mercurial Silver (avec effet relief) et Oasis Green (notre modèle de test).