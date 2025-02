Les tests de Mathieu: Asus vend aussi des smartphones, en quoi sont-ils différents?

Asus persiste sur le marché du smartphone avec son Zenfone 12 Ultra, un modèle premium à 1.099€. Puissant et bien équipé, il manque cependant d’originalité et peine à rivaliser avec Samsung, Google ou OnePlus. Son IA embarquée séduit, mais son faible support logiciel limite son attrait.

Y a-t-il de la place pour tout le monde sur le marché du smartphone ? Pas vraiment, à en juger les récents chiffres. Apple et Samsung se partagent environ 50% du marché européen, Xiaomi est sur le podium avec 19% (2024), et d'autres fabricants chinois suivent, selon les pays. Ce qui ne laisse que très peu d'espace pour les autres, et ce qui explique leur prudence. C'est le cas d'Asus, célèbre fabricant taïwanais de matériel informatique (leader dans certains pays), qui commercialise ses smartphones à travers le monde, mais sans insister sur le marketing ni la distribution. L'entreprise est indépendante: elle n'appartient pas à un grand consortium asiatique. Elle s'est concentrée depuis 2018 sur le segment haut de gamme (avec un smartphone de gamers, le ROG, et un smartphone premium, le Zenfone), ce qui est une stratégie particulière. J'ai appris d'un représentant officiel qu'Asus conçoit ses smartphones lui-même (ce qui est la base), mais en confie la fabrication à des entreprises tierces (ce qui est très commun, même les iPhone ne sont pas fabriqués dans des usines Apple).

En Belgique, les Zenfone et ROG Phone sont vendus uniquement en ligne par Amazon et Gomibo: sans offre opérateur, et sans présence en boutique, les ventes doivent être anecdotiques. Malgré tout, l'entreprise m'a envoyé un communiqué de presse, et j'ai pu essayer le Zenfone 12 Ultra durant quelques jours. Cet appareil vendu 1.099€ a-t-il un intérêt particulier ?