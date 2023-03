"Lire et Écrire" reconnaît une avancée majeure dans la lutte contre la fracture numérique

Le caractère discriminant de la fracture numérique mis en lumière lundi par Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances, et le Service de lutte contre la pauvreté, constitue une "avancée importante" dans le combat pour "une meilleure prise en compte du public analphabète", indique l'asbl Lire et Écrire par voie de communiqué.

Dans un avis commun publié lundi, Unia et le Service de lutte contre la pauvreté ont tiré la sonnette d'alarme sur l'ancrage de plus en plus prégnant des inégalités numériques. Près d'un Belge sur deux vit ainsi en situation de vulnérabilité numérique élémentaires.

L'avis rendu par Unia, bien qu'il ne constitue pas "une bonne nouvelle en soi", ouvre la porte à l'exploration de "nouvelles pistes pour défendre les droits des personnes analphabètes", explique Lire et Écrire.