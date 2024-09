Microsoft supprime environ 650 postes de sa division jeux vidéo

Le géant américain de l'informatique Microsoft va supprimer environ 650 postes de sa division jeux vidéo, ressort-il d'une note interne envoyée par le responsable de Microsoft Gaming, Phil Spencer, et révélée par le média spécialisé Game File. Il s'agit de la deuxième série de licenciements du groupe parmi sa division jeux vidéo, après les 1.900 renvois enregistrés en janvier dernier.

Cette décision intervient près d'un an après l'acquisition par Microsoft du géant du jeu vidéo Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. L'entreprise avait déjà annoncé en janvier dernier la disparition de 1.900 postes au sein de la division Xbox ainsi que de ses sociétés récemment acquises, ZeniMax/Bethesda et Activision Blizzard. Cela avait notamment conduit à la fermeture de plusieurs studios de développement.

"Dans le cadre de l'alignement de notre organisation d'équipe post-acquisition et de la gestion de notre entreprise, nous avons pris la décision de supprimer environ 650 postes dans l'ensemble de Microsoft Gaming afin d'organiser notre entreprise en vue d'une réussite à long terme", a indiqué Phil Spencer dans cette note interne, confirmée par divers médias américains.

"Aucun jeu, aucun appareil, ni aucune expérience de jeu n'est annulé et aucun studio n'est fermé à la suite des ajustements annoncés aujourd'hui", a précisé Phil Spencer dans sa note interne, précisant que les postes concernés relevaient principalement de la gestion interne de l'entreprise et de la fonction support.

Les entreprises de jeu vidéo ont connu ces deux dernières années d'importantes vagues de licenciement. Plus de 11.000 licenciements, touchant notamment Unity, Playstation ou encore Electronic Arts, ont été annoncés sur les huit premiers mois de l'année dans des entreprises liées au jeu vidéo, selon un décompte réalisé par un travailleur de Riot Games (League of Legends, Valorant) et confirmé par le site spécialisé Eurogamer.