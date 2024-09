Pour le conseil de Meta, le slogan "Du fleuve à la mer" peut être utilisé

Elle évoque un territoire allant du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée, qui comprend Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza.

"Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", dans sa version complète, est une phrase régulièrement utilisée dans les manifestations de soutien aux Palestiniens depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le slogan fait l'objet de plusieurs interprétations.

Pour certains, il s'agit d'un appel à l'autodétermination et à l'égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens, où à la constitution d'un Etat unique incluant Israël et les territoires palestiniens.

Mais pour d'autres, le message présente un caractère antisémite en ce qu'il appelle à la disparition d'Israël pour laisser place à un Etat palestinien qui engloberait toute la région.

Le conseil de Meta créé en 2020 et qui fait autorité en matière de modération des contenus sur les réseaux sociaux du groupe, s'est saisi de trois exemples d'utilisation de l'expression sur Facebook.