Près de la moitié des grandes entreprises recourent à l'intelligence artificielle

Les technologies d'IA les plus utilisées concernent l'analyse du langage écrit (6%), l'automatisation de différents flux de travail ou d'aide à la prise de décision (5,1%) et l'apprentissage automatique tel que l'apprentissage profond (4,8%).

Dans les grandes entreprises (250 employés ou plus), l'IA est le plus utilisé pour l'automatisation des flux de travail ou d'aide à la prise de décision (29,7%) et l'apprentissage automatique (27,8%) et l'analyse du langage écrit (22,8%).