Solar Team dévoile sa nouvelle voiture solaire, "la plus efficace" jamais construite

La voiture est une version modifiée de l'Infinite, le véhicule avec lequel l'équipe Solar Team est devenue championne du monde en Australie en octobre dernier.

La compétition qui se déroulera du 13 au 20 septembre en Afrique du Sud propose aux participants un parcours de plus de 2.500 kilomètres avec de gros dénivelés entre Johannesbourg et Le Cap. Le but est de parcourir le plus de kilomètres en parcourant plusieurs fois certaines boucles.