Sur son réseau Truth Social, Trump souffle sur les braises de sa base la plus radicale

Environ 1.000 posts en un mois, dont plus du tiers attaquent Kamala Harris avec une violence croissante: sur son réseau Truth Social, Donald Trump s'adonne à un "grand n'importe quoi", selon des chercheurs, qui alimente la colère de sa base la plus radicale.

Il promet aussi, s'il est élu, de "punir" sévèrement ceux qui "ONT TRICHÉ" aux élections de 2020, pour laquelle il n'a jamais reconnu sa défaite, et de 2024, pour laquelle il laisse planer le doute.

Kamala Harris est "coupable de CRIMES", elle "devrait être DESTITUÉE, POURSUIVIE EN JUSTICE, ou LES DEUX", écrit le milliardaire, adepte des majuscules, dans ses diatribes à l'image de ses meetings: toujours plus violentes.

Mais son rythme de publication y est tout aussi régulier: plus de 30 fois par jour en moyenne en septembre, souvent tard le soir, selon une analyse de l'AFP.

Pour des experts, il consolide ainsi sa base la plus radicale et pose les bases d'une possible contestation des résultats de l'élection de novembre en multipliant les avertissements quant à de possibles fraudes.

L'équipe de campagne de Donald Trump n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

- "Un homme désespéré" -

Sa base "adore ce grand n'importe quoi", souligne Larry Sabato, de l'université de Virginie. "Mais il y a des millions d'autres personnes, pas loin de voter pour lui, qui pourraient s'en horrifier", ajoute-t-il. "Les gens devraient être forcés de regarder et d'écouter ses posts au réveil."

Si certains pavés repoussent la limite de 1.000 caractères imposée sur Truth Social, d'autres sont plus concis. "JE HAIS TAYLOR SWIFT", a-t-il ainsi lancé à propos de la pop star qui soutient publiquement Kamala Harris.