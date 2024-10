Inondations au Soudan du Sud: 893.000 personnes affectées, plus de 241.000 déplacées

Quelque 893.000 personnes sont affectées par les graves inondations au Soudan du Sud et plus de 241.000 personnes ont été déplacées par les intempéries, a annoncé jeudi le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

"Les inondations continuent d'affecter et de déplacer la population dans tout le pays", a-t-il indiqué. "De fortes précipitations et des inondations ont rendu 15 routes principales impraticables, restreignant l'accès physique" aux habitants de ce pays parmi les plus pauvres au monde, a ajouté Ocha.