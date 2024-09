Inondations au Tchad: 341 morts, près de 1,5 million de personnes affectées depuis juillet

Les pluies diluviennes qui affectent le Tchad depuis le mois de juillet ont fait 341 morts et affecté près de 1,5 million de personnes, selon un bilan publié par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) au Tchad.

"Les 23 provinces du pays sont actuellement touchées par la crise des inondations, qui est devenue de plus en plus récurrente ces dernières années", selon ce bilan.

"Le gouvernement et ses partenaires ont recensé plus de 164.000 maisons détruites, 259.000 hectares de champs détruits et 66.700 têtes de bétail emportées", précise le communiqué.