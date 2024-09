Jets de soupe contre les Tournesols de Van Gogh: trois militants plaident non coupables

Trois militants du groupe écologiste "Just Stop Oil" ont plaidé non coupables lundi devant un tribunal londonien qui les poursuit pour "dommages criminels", après des jets de soupe vendredi sur deux tableaux des "Tournesols" de Van Gogh, protégés par une vitre, à la National Gallery.

Ils sont poursuivis pour avoir jeté de la soupe sur deux versions des "Tournesols" de Van Gogh: un tableau de 1888, déjà ciblé à la National Gallery, et l'autre de 1889, prêté par le Philadelphia Museum of Art, dans le cadre de l'exposition "Van Gogh: Poets and Lovers" ("Van Gogh: poètes et amants").

Stephen Simpson, 71 ans, Mary Somerville, 77 ans, et Phillipa Green, 24 ans, ont comparu lundi devant le tribunal de Westminster.

Cette nouvelle action était survenue juste après la condamnation vendredi de deux autres activistes de ce groupe écologiste à de la prison ferme pour des faits similaires en 2022. "Just Stop Oil" demande l'arrêt des énergies fossiles d'ici à 2030 au Royaume-Uni.

Les tableaux eux-mêmes n'ont pas subi de dégâts mais le procureur, James Bowker, a affirmé que leurs cadres avaient été endommagés. Il a précisé que le cadre du tableau appartenant à la National Gallery, estimé entre 10.000 et 20.000 livres (entre 12.000 et 24.000 euros), allait sans doute "nécessiter une fastidieuse restauration", et que l'autre cadre devait avoir une valeur "similaire".

Les trois militants de "Just Stop Oil" ont agi peu après la condamnation vendredi matin de Phoebe Plummer, 23 ans, et Anna Holland, 22 ans, à respectivement deux ans et 20 mois de prison ferme par la justice britannique, pour avoir aspergé de soupe le tableau des Tournesols à la National Gallery déjà, en octobre 2022. L'action avait légèrement endommagé le cadre entourant l'oeuvre.